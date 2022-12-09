ارتفعت حصيلة قتلى الصحفيين خلال عام 2022، لتصل إلى 67 صحفيا، بفارق 30% مقارنة بالعام الماضي، وجاءت أوكرانيا على رأس الدول التي فقدت صحفيين.
ونقلت أسوشييتد برس عن اتحاد الصحفيين الدولي، القول إن أوكرانيا سجلت 12 حالة قتل للصحفيين بالأيام الأولي للحرب الروسية الأوكرانية، كان أغلبهم أوكرانيين وصحفي أمريكي.
وأضاف الاتحاد، أن المكسيك وهاييتي حلتا بالمركز الثاني لقتل الصحفيين جراء عنف العصابات.
وحلت باكستان في مركز متقدم لمقتل 5 صحفيين خلال أزمة سياسية حلت بالبلاد.
وخصص الاتحاد الدولي، في تقريره، فقرة للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاصة لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها بالضفة الغربية.
يذكر أن الاتحاد الدولي للصحفيين يمثل 600 ألف صحفي عبر 140 دولة في العالم.
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