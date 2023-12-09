الحوثيون يعلنون منع مرور السفن إلى إسرائيل

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، أنهم قرروا منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل إذا لم يتم إدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.



وأكد الناطق العسكري العميد يحيى سريع، أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل ستكون هدفا مشروعا، بحسب موقع قناة "الجزيرة" الإخباري.



وقال سريع في بيان على منصة "إكس" تويتر سابقاً:" بعدَ نجاحِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى في فرضِ قرارِها منعَ السُّفُنِ الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي ونتيجةً لاستمرارِ العدوِّ الصهيونيِّ في ارتكابِ المجازرِ المروعةِ وحربِ الإبادةِ الجماعيةِ والحصارِ بحقِّ إخوانِنا في غزة".



وأضاف البيان:" أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تعلنُ عن منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهةِ إلى الكيانِ الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ، إذا لم يدخلْ لقطاعٍ غزةَ حاجتُهُ من الغذاءِ والدواءٍ وستصبحُ هدفًا مشروعًا لقواتِنا المسلحة".



وتابع البيان:" حرصًا منَّا على سلامةِ الملاحةِ البحريةِ نحذرُ جميعَ السُّفُنِ والشركاتِ من التعاملِ مع الموانئِ الإسرائيلية".



وأضاف: "القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تؤكدُ حرصَها الكاملَ على استمرارِ حركةِ التجارةِ العالميةِ عبرَ البحرينِ الأحمرِ والعربي لكافةِ السُّفُنِ ولكل الدولِ عدا السُّفُنِ المرتبطةِ بالإسرائيلي أو التي سوفَ تقومُ بنقلِ بضائعَ إلى الموانئِ الإسرائيلية. سوفَ تقومُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بتطبيقِ هذا القرارِ من لحظةِ إعلانِ هذا البيان".