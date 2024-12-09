أتلتيكو مدريد يهزم إشبيلية في مباراة الأهداف السبعة بالليجا

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا مثيرًا بنتيجة 4-3 أمام ضيفه إشبيلية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب ميتروبوليتانو معقل الأتلتي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.
تقدم أتلتيكو مدريد مبكرًا عن طريق رودريجو دي بول في الدقيقة 10 من عمر المباراة، وتعادل إشبيلة سريعًا في الدقيقة 12 عن طريق دودي لوكيباكيو.
ثم تقدم إشبيلة عن طريق إسحاق روميرو بيرنال في الدقيقة 32، وعزز تقدمه بالهدف الثالث عن طريق خوانلو سانشيز في الدقيقة 57.
ولكن سرعان ما قلص أتلتيكو مدريد النتيجة عبر أنطوان جريزمان في الدقيقة 62، ثم تعاجل سامويل لينو في الدقيقة 79.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الدقيقة 94، سجل أنطوان جريزمان هدف الفوز القاتل لصالح أتلتيكو مدريد.
بهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 35 في المركز الثالث، وبفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن برشلونة المتصدر، علمًا بأن الفريق الكتالوني لعب مباراة أكثر من فريقي مدريد، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 19، في المركز الثالث عشر.