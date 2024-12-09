فولكس فاجن تستعد لإضرابات جديدة مع استئناف مفاوضات تخفيض الأجور

من المقرر أن يبدأ العمال في شركة، فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، إضرابات دورية في تسع مصانع في ألمانيا اليوم الاثنين للمرة الثانية خلال أسبوع.

وتأتي هذه الإضرابات في وقت حساس، حيث تبدأ الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن تخفيض الأجور وإغلاق المصانع في نفس اليوم.

وترفض نقابة "آي جي ميتال"، التي تمثل معظم عمال فولكس فاجن، دعوة الشركة للقبول بتخفيض الأجور بنسبة 10% لمساعدة الشركة على الحفاظ على قدرتها التنافسية.

وتطالب النقابة بأن تظل جميع المصانع العشرة في ألمانيا مفتوحة، وأن يحصل نحو 130 ألف موظف في فولكس فاجن على ضمانات العمالة.

وقالت النقابة إن موجة الإضرابات المتتالية التي ستستمر أربع ساعات ستبدأ من مصنع فولفسبورج صباحا. في الساعة 12:30 ظهرا (1130 بتوقيت جرينتش)، وتبدأ الجولة الأخيرة من المفاوضات في ساحة فولكس فاجن في المدينة.

وكما هو الحال في الإضراب الأول الأسبوع الماضي، ستتأثر تسعة مصانع في ألمانيا، في فولفسبورج، وتسفيكاو، وهانوفر، وإمدن، وكاسل-باونتال، وبراونشويج، وزالتسجيتر، وشيمنيتز ودريسدن. والمصنع الوحيد الذي لا يشمله الاتفاق الجماعي هو في أوسنابروك.

لكن على عكس الثاني من ديسمبر/كانون الأول، عندما ترك 100 ألف عامل خطوط الإنتاج، ستستمر الإضرابات أربع ساعات بدلا من ساعتين. وذكرت فولكس فاجن أنها شهدت خسائر إنتاجية طفيفة بعد يوم الإضراب الأول. وقال المتحدث باسم الشركة: "كانت التداعيات محدودة".