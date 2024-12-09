الإمارات تلقي القبض على بلجيكي مطلوب دوليا في قضايا الاتجار بالمخدرات

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي بالإمارات إلقاء القبض على بلجيكي الجنسية، يُعد أحد أبرز المطلوبين دوليا للسلطات البلجيكية، لتورطه في الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الدولية، والاتجار بالمخدرات.

وأكدت شرطة دبي في بيان اليوم الإثنين إلقاء القبض على عثمان البلوطي، الصادر بحقه نشرة دولية حمراء، ومدرج على قوائم منظمة الشرطة الدولية الجنائية "الإنتربول"، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول".

وأوضحت أن فرق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ألقت القبض على البلوطي، بعد تلقي مُذكرة ضبط دولية وردت من السُّلطات البلجيكية إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية.

وذكرت أنها أحالت البلوطي إلى النيابة العامّة بدبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا تسليم المطلوبين.

وأكدت شرطة دبي أن إلقاء القبض على البلوطي يأتي في إطار حرصها على التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها.

