قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن نظام الجدارات لطلاب التعليم الفني يختص بتنمية المهارات، بجانب تدريبهم على السلوكيات المرتبطة بتلك المهارات.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، أنه يتم تطبيق 50 منهجًا بنظام الجدارات في 150 مدرسة للتعليم الفني، مشيرًا إلى أنه خلال العام المقبل سيتم العمل بنظام الجدارات في 400 مدرسة أخري.

وذكر أن كلمة الجدارات تعني مجموعة المعارف والمهارات والسلوكيات التي تؤهل طالب التعليم الفني لإتقان مهنته، موضحًا أن تم التوجه إلى نظام الجدارات بعد رصد افتقاد الطلاب للمهارات.

وأشار إلى أن العمل بنظام الجدارات يستلزم تغير طريقة التقييم، منوهًا أن الطلاب سيخضعوا لامتحان مجمع لمناهج الجدارات في الثلاث سنوات، والتقييم سيكون من خلال جهة مختلفة عن القائمة على التدريس؛ لتحري المصداقية.

