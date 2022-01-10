محكمة إسرائيلية تنظر في نزاع قانوني بين نتنياهو وأولمرت

وصل نزاع قانوني بين اثنين من الرؤساء السابقين للحكومة الإسرائيلية إلى المحكمة للنظر فيه اليوم الاثنين بعد أن قاضى بنيامين نتنياهو سلفه إيهود أولمرت العام الماضي على خلفية وصف الأخير له وأسرته " بالمرضى العقليين".

ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع الأولى في القضية الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت جرينتش) في محكمة السلام بتل أبيب.

ورفع نتنياهو دعوى تشهير ضد سلفه في مايو من العام الماضي ويسعى للحصول على تعويض يعادل 270 ألف دولار.

وفي حوار صحفي، وصف أولمرت نتنياهو وزوجته سارة وابنهما يائير "بالمرضي العقليين" مستعصي الشفاء منه.

واتهم نتنياهو أولمرت بمحاولة إلحاق الضرر به وبأسرته.

ودافع أولمرت عن نفسه بالقول بأنه يعكس وجهات نظر الشعب الإسرائيلي والقادة العالميين. وكجزء من دفاعه، طالب بإجراء فحص نفسي لأسرة نتنياهو.

وكانت وسائل إعلام إسرايلية قد ذكرت في عدة مرات إن سارة نتنياهو ينتابها نوبات غضب عنيفة مزعومة، كما جرى مقاضاتها وإدانتها بالمضايقة من قبل العديد من الموظفين السابقين.

كما أن يائير ، نجل نتنياهو معروف بحملاته العنيفة ضد الخصوم السياسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغالبا ما يتهم باستخدامه أسلوب خارج عن اللياقة.