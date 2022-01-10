إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في إحدى قرى رام الله

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أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرب قرية خربثا المصباح بغرب مدينة رام الله.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الشاب أصيب برصاص الاحتلال الحي في منطقة الصدر، أثناء وجوده قرب جسر القرية.
ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل.