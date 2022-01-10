 زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال اليونان - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال اليونان

د ب أ
نشر في: الإثنين 10 يناير 2022 - 2:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يناير 2022 - 2:57 ص

ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجة على مقياس ريختر شمال اليونان في ساعة متأخرة من ليل الأحد/الاثنين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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