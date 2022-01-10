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ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجة على مقياس ريختر شمال اليونان في ساعة متأخرة من ليل الأحد/الاثنين.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.