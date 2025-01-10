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يعيش مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أزمة واضحة مع لاعبي الفريق الأجانب، تزايدت بشدة مع انطلاق العام الجديد.

فاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد يوم الثلاثاء الماضي، ولكن كولر خسر جهود الثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري بسبب الإصابة.

وغاب الثنائي المغربي عن رحلة الأهلي إلى كوت ديفوار لمواجهة ستاد أبيدجان، غدا السبت، في الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يغيب داري عن صفوف الأهلي لمدة أسبوعين، بينما قد تطول فترة غياب عطية الله بعد حاجته لإجراء جراحة بعد تعرضه لكسر في عظام الوجه.

وقبلها أصيب رضا سليم في غضروف الركبة خلال مباراة الأهلي والمصري ليتأكد أيضا غيابه عن الفريق لنهاية الموسم الجاري وحاجته لإجراء عملية جراحية خارج مصر، واتفق مسؤولو النادي معه على رفعه من القائمة.

وبخلاف الثلاثي المغربي، يتواصل غياب التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي منذ إصابته بقطع في وتر أكيليس خلال مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال شهر مايو الماضي.

وبعد خلافات فنية حادة، اضطر الأهلي أيضا للاستغناء عن الجنوب أفريقي بيرسي تاو الذي يستعد للانتقال إلى صفوف قطر القطري حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما خرج من حسابات مارسيل كولر أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ولم يبق بصفوف الأهلي من لاعبيه الأجانب سوى المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي أثبت جدارة كبيرة منذ انضمامه من سيريوس السويدي في يناير 2024.