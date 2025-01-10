 رويترز: مبعوث ترامب للشرق الأوسط يلتقي رئيس وزراء قطر لبحث هدنة غزة - بوابة الشروق
الجمعة 10 يناير 2025 10:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رويترز: مبعوث ترامب للشرق الأوسط يلتقي رئيس وزراء قطر لبحث هدنة غزة


نشر في: الجمعة 10 يناير 2025 - 9:41 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يناير 2025 - 9:41 م

قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التقى برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، الجمعة، لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة ومفاوضات المحتجزين.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي قد صرح بأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين "لا تزال جارية"، مشيراً إلى إحراز "بعض التقدم" واستمرار تواجد المبعوث الأمريكي بريت ماكجورك في المنطقة للعمل على ذلك.

وأضاف كيربي، خلال اتصال مع الصحفيين، أنه لا يستطيع تقديم "إجابة حاسمة حول نتائج المحادثات"، وأوضح: "نحن نبذل جهداً كبيراً جداً في هذا الأمر، ونعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم. ولكن هذا لا يعني أن العمل قد انتهى".

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