مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح المضي قدما في محاكمة ترامب

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صوت 56 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي مقابل 44 عضوا للمضي قدما في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب ضمن إجراءات مساءلته.

وانضم ستة جمهوريين إلى صفوف الديمقراطيين لتأكيد دستورية المحاكمة.

وسيحتاج الديمقراطيون إلى ما لا يقل عن 17 صوتا من أعضاء الحزب الجمهوري من أجل تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب.

وجادل محامو الرئيس السابق ترامب بالقول إنه لا يمكن توجيه اتهام بالتقصير لموكلهم لأنه لم يعد في منصبه.

وقالوا أيضا إن المشرعين الديمقراطيين يواصلون إجراءات المساءلة في محاولة لمنع ترامب من الترشح مرة أخرى لخوض الانتخابات الرئاسية في المستقبل.