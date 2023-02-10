مصدر بـ«النقل»: جارٍ تصنيع ٥٥ قطارًا لمترو «حلوان ــ المرج» بمصانع ألستوم الفرنسية

إعادة تأهيل 23 قطارًا تعمل منذ سنوات طويلة للخط الأول.. والتحديثات ستقلل زمن التقاطر لدقيقتين ونصف بحد أقصى

قال مصدر بوزارة النقل، إنه جارٍ تصنيع ٥٥ قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق «حلوان ــ المرج» داخل مصانع ألستوم الفرنسية، من طراز «ميتروبوليس»، بإجمالى ٤٩٥ عربة ركاب.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن القطارات تأتى فى إطار التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق و«ألستوم» الفرنسية، لتصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بقيمة 776.9 مليون يورو، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات؛ مع توريد معدات الورشة اللازمة لإصلاح الوحدات المتحركة وتوفير قطع الغيار اللازمة، منوها إلى أن المشروع بأكمله سيستغرق تنفيذه ما يقرب من ٥ سنوات، على أن يتم توريد القطارات إلى مصر تباعا لتشغيلها تجريبيا قبل دخولها للخدمة رسميا.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ خطة موسعة لرفع كفاءة الخط الأول للمترو، من خلال تنفيذ أعمال صيانة للمحطات الكهربائية والشبكة الهوائية الخاصة بالخط بأكمله، وتحديث أنظمة التحكم والإشارات، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستساهم فى تقليل زمن التقاطر للقطارات ليصبح دقيقتين ونصف بحد أقصى، بما يزيد من استيعاب عدد الركاب المستخدمين للخط الأول للمترو، وتحسين الخدمة المقدمة، وزيادة العوائد المالية للشركة.

وبيَن أن هناك تعاقدا آخر يجرى تنفيذه حاليًا مع شركة ميتسوبيشى اليابانية؛ لإعادة تأهيل 23 قطارا للخط الأول، يجرى تشغيلها منذ سنوات طويلة وتحتاج إلى تحديث لتتناسب مع التجديدات فى الشبكة الكهربائية والهوائية للخط.

وأكد المصدر، أن القطارات الجديدة ستكون مكيفة بالكامل، لتتناسب مع طبيعة المناخ فى مصر خلال فصل الصيف، مع آلية التشغيل الأوتوماتيكى للخط، لافتا إلى أنه جرى التشديد على صناعة القطارات بما يتلاءم مع نهج الوزارة بزيادة النقل الجماعى الأخضر النظيف الصديق للبيئة.

وأوضح أن المكتب الاستشارى الذى تعاقدت معه هيئة الأنفاق يعمل على إعداد دراسة دقيقة لمد الخط الأول للمترو إلى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بطول يصل إلى 20 كيلومتر، بالتوازى مع دراسة الهيئة لعروض تمويل تنفيذ هذا الجزء عقب الانتهاء من الدراسة واعتمادها.

تنفذ شركة «ألستوم» الفرنسية المشروع، من خلال قرض تصل مدته إلى 40 عاما، منها 15 عاما فترة سماح و25 عاما فترة سداد وبنسبة فائدة 0.0092%، كما تبلغ نسبة المكون المحلى فى التصنيع 13.3% من خلال التعاون مع مصنع «سيماف».