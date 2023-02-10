إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في الخليل

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في قدمه، اليوم الجمعة، فيما أصيب عدد آخر من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيت أمر" شمال الخليل.

وقال شهود عيان إن المواجهات تركزت في منطقة "عصيدة"، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة من النوع المتفجر في قدمه، وجرى نقله إلى المستشفى، وعدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيًا.

وأضافوا أن قوات الاحتلال طاردت الشاب المُصاب وحاولت اعتقاله، قبل أن ينجح المواطنون في نقله إلى المستشفى.