الجامعة العربية تطلق حملة إعلامية لدعم مؤتمر القدس

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بمناسبة المؤتمر رفيع المستوى "القدس صمود وتنمية"، أطلق قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، الهدف منها التعريف بالانتهاكات التي يتعرض لها المقدسيون ومحاولات تهويد القدس.

وسيتم إصدار منشورات الحملة يوميا في تمام الساعة السادسة ثم الثامنة مساء بدءا من اليوم وحتى الأربعاء المقبل.

ويأتي انعقاد مؤتمر القدس دعماً لصمود أهل القدس المحتلة في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها، حيث أقرت القمة العربية في الجزائر عقد هذا المؤتمر رفيع المستوى.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر وسائل وآليات سياسية وقانونية وتنموية عملية، تهدف إلى حماية مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ودعم صمود أهلها.