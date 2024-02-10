قطر تدين بشدة التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح وتحذر من كارثة إنسانية

أدانت دولة قطر بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر.

ودعت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة رفض دولة قطر القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

كما جددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق، قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الأمور تتطور بشكل سلبي في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته البلغارية ماريا جابرييل، اليوم السبت، أن النشاط العسكري بدأ في جنوب قطاع غزة وتحديدًا في منطقة رفح.

وأشار إلى أنّ هذا الأمر ينبئ بالمزيد من الضحايا المدنيين، وبوضع إنساني كارثي.

ولفت إلى أن المدينة تضم حاليًّا 1.4 مليون مواطن فلسطيني، يتكدسون في رقعة ضيقة جدًا، ولا يمكن لهم حماية أنفسهم أمام الأعمال العسكرية.

ونوه بأنّ الأمم المتحدة حذّرت من خطورة هذا الوضع، وأنه لا يمكن استيعابه، وحتمية مراعاة القانون الدولي الإنساني.