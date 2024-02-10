توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، نهارا طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما يتكون السقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية تتمثل في شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال الأتربة على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 13

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 23 11

بنهــــا 23 13

دمنهور 22 13

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 23 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 13

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 09

العريش 21 11

رفح 21 10

رأس سدر 24 11

نخل 21 05

كاترين 18 02

الطور 23 12

طابا 22 12

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 11

مطروح 22 10

السلوم 23 09

سيوة 23 08

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 25 14

مرسى علم 24 15

الشلاتين 26 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 25 15

الفيوم 23 09

بني سويف 23 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 09

قنا 25 09

الأقصر 26 10

أسوان 27 12

الوادى الجديد 24 06

أبوسمبل 26 11

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 29 17

المدينة 26 13

الرياض 26 10

المنامة 22 16

أبوظبي 23 18

الدوحة 21 18

الكويت 19 12

دمشق 17 05

بيروت 19 14

عمان 17 07

القدس 17 08

غزة 19 12

بغداد 20 09

مسقط 25 22

صنعاء 24 09

الخرطوم 33 19

طرابلس 20 13

تونس 16 10

الجزائر 15 12

الرباط 22 12

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 16 02

إسطنبول 18 12

إسلام آباد 22 06

نيودلهى 22 09

جاكرتا 32 25

بكين 09 04-

كوالالمبور 35 24

طوكيو 13 02

أثينا 18 13

روما 15 08

باريس 11 05

مدريد 07 05

برلين 09 06

لندن 10 03

مونتريال 04 01-

موسكو 08- 09-

نيويورك 13 03

واشنطن 13 05

نواكشوط 35 20

أديس أبابا 24 14