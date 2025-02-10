حماس تحصي الخروقات الإسرائيلية: نعطي فرصة للوسطاء للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته

قالت حركة حماس، إنها نفذت كل ما عليها من التزامات في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بدقة وبالمواعيد المحددة.

وأضافت في بيان، مساء الاثنين، أن الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق، وسجل العديد من الخروقات.

وأحصت حماس خروقات الاحتلال، وتشمل تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين بالقصف وإطلاق النار عليهم، وقتل العديد منهم في مختلف مناطق القطاع، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة، والوقود، وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجث، وتأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.

وأشارت حماس، إلى أنها زودت الوسطاء بخروقات الاحتلال أولا بأول، لكن الاحتلال واصل تجاوزاته.

ودعت الحركة، للالتزام الدقيق بالاتفاق، وعدم إخضاعه للانتقائية، بتقديم الأقل أهمية وتأخير وإعاقة الأكثر إلحاحا وأهمية.

وأوضحت حماس، أن تأجيل إطلاق الأسرى هي رسالة تحذيرية للاحتلال، وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق، موضحًا أنها تعمدت أن يكون هذا الإعلان قبل خمسة أيام كاملة من موعد تسليم الأسرى، لإعطاء الوسطاء الفرصة الكافية للضغط على الاحتلال لتنفيذ ما عليه من التزامات، ولإبقاء الباب مفتوحًا لتنفيذ التبادل في موعده إذا التزم الاحتلال بما عليه.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر بسبب خروقات الاحتلال.

وقال في تغريدات له: «راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات».

وأضاف: «بناء عليه، سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025م حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي».

وختم أبو عبيدة بالتأكيد على التزام المقاومة ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.