أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: ادعاءات نتنياهو تجاه مصر تضليل وتشويه للحقيقة

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تجاه جمهورية مصر العربية «تضليل وتشويه لحقيقة أن المشكلة في الاحتلال الإسرائيلي وحصاره للشعب الفلسطيني، وليس في مصر التي عملت خلال سنوات طويلة على مساعدة الشعب الفلسطيني وإسناده سياسيًا وماديًا ومعنويًا».

وأكد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن «جمهورية مصر العربية وقفت موقفًا مشرفًا في منعها تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، ودعمت صموده وثباته على أرضه»، متوجهًا بالتحية إلى مصر قيادة وشعبًا.

ادعاءات نتنياهو تجاه جمهورية مصر العربية تضليل وتشويه لحقيقة ان المشكلة في الاحتلال الاسرائيلي وحصاره للشعب الفلسطيني وليس في مصر التي عملت خلال سنوات طويلة على مساعدة واسناد الشعب الفلسطيني سياسيا وماديا ومعنويا ، ووقفت موقفا مشرفا في منعها تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه ودعمت… — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) February 10, 2025

وأمس الأحد، أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، عن استهجانها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي لإحدى القنوات الإعلامية الأمريكية، التي تتضمن ادعاءات وتضليل متعمد ومرفوض يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة، وإدخالها المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني، وآخرها أكثر من 5 آلاف شاحنة من مصر منذ وقف إطلاق النار، وتسهيل عبور الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية.

وتؤكد مصر أن تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين.

وتعرب مصر عن رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية، مؤكدة تضامنها مع أبناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة.

وأكدت التمسك بالثوابت المصرية والعربية الراسخة والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.