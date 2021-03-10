سي إن إن: النواب الأمريكي وافق على مشروع قانون الإغاثة من آثار كورونا

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ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية منذ قليل أن مجلس النواب في الولايات المتحدة صوّت للموافقة على مشروع قانون الإغاثة من تداعيات فيروس كورونا.

وأوضحت الشبكة أن هذه الموافقة تمهد الطريق أمام الرئيس بايدن للتوقيع على المشروع ليتحول إلى قانون.

وأضافت "سي إن إن" أنه لم يكن من بين المصوتين لصالح مشروع القانون أي جمهوري بينما صوت ديمقراطي واحد ضده.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد قالت في وقت سابق اليوم إن الرئيس جو بايدن سوف يوقع يوم الجمعة المقبل على مشروع القانون المُشار إليه والذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار.

وأضافت المتحدثة الأمريكية أنه بمجرد تمرير مشروع القانون من قِبل مجلس النواب "سيتم إعادة فحص نص القانون وطباعته وتوقيع القادة المناسبين في مجلسي النواب والشيوخ عليه".

وأشارت ساكي إلى أن الإدارة "تتحرك بأقصى سرعة" في هذا الصدد.