تقرير :زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي للبحرين تبحث التعاون العملياتي ليشمل تدريبات مشتركة

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يواصل رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي اليوم الخميس الزيارة التي بدأها أمس للبحرين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن إسرائيل تعتزم تعيين ضابط في المملكة يتولى مهام ملحق عسكري.

وأضافت أن كوخافي سيبحث في المنامة "التعاون العملياتي ليشمل تدريبات مشتركة وتطوير القدرات العسكرية". ومن المقرر أن يعود غدا إلى إسرائيل.

وكان كوخافي قد بدأ مساء أمس زيارته الرسمية للبحرين. وكان في استقباله نظيره البحريني ذياب بن صقر النعيمي.

ومن المقرر أن يقوم خلال الزيارة بتفقد مقر قيادة الأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين.