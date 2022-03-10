قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن مدينة ماريوبول الأوكرانية محاصرة، واصفًا قصف مستشفى للولادة في أوكرانيا بأنه «جريمة حرب شنيعة».



وشدد خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، على أهمية الوقف الفوري للضربات الجوية على المناطق السكنية، ومنع وصول قوافل المساعدات من قبل القوات الروسية، مشيرًا إلى أهمية تأمين الممرات الإنسانية للمدنيين.



وأعلن الكرملين، اليوم الخميس، أنه سيطلب من الجيش الروسي معلومات حول قصف مستشفى الأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، والذي تقول السلطات المحلية إنه تعرض لغارة روسية.



وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: «بالتأكيد سنسأل جيشنا عن هذا الأمر؛ لأننا لا نملك معلومات واضحة عما حدث هناك، سيقدم جيشنا بعض المعلومات».





#Mariupol is under siege.



Russia’s shelling of maternity hospital is a heinous war crime.



Strikes of residential areas from the air and blocks of access of aid convoys by the Russian forces must immediately stop.



Safe passage is needed, now.#PutinsWar #Accountability — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 10, 2022





وانتهى الاجتماع المنعقد بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، صباح اليوم الخميس، بمشاركة نظيرهما التركي مولود تشاووش أوغلو.



ويأتي هذا الاجتماع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بعد أن أجرى تشاوش أوغلو، في وقت سابق اليوم، لقاء منفصلا مع كل من كوليبا ولافروف.



وهذا أول لقاء على المستوى الوزاري بين موسكو وكييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أسبوعين، وسبقته ثلاث جولات من المفاوضات بين وفدي الطرفين في أراضي بيلاروس.



وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها دمرت ما مجموعه 2911 هدفا من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي.



وصرحت هيئة الأركان الأوكرانية، بمقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي، منذ إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العملية العسكرية الخاصة في كييف، موضحة أن خسائر الروس تضمنت 335 دبابة، و1105 مركبات قتالية، و29 سلاحًا مضادًا للطائرات، و81 طائرة هليكوبتر.