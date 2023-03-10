تشارلز ملك بريطانيا يمنح شقيقه إدوارد لقبا جديدا

منح الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، لقب والده الراحل الأمير فيليب دوق إدنبرة، لشقيقه الأمير إدوارد، تلبية لرغبات والديه.



ومنح تشارلز اللقب لـ"إيرل وسكس" السابق، احتفالا بعيد ميلاد إدوارد التاسع والخمسين، اليوم الجمعة، وفقا لوكالة أنباء" بي أيه ميديا" البريطانية.



وتُلقب صوفي، كونتيسة وسكس السابقة، الآن بدوقة إدنبرة، وأصبح ابنها جيمس فيسكونت سيفيرن، (15 عاما) إيرل وسكس الجديد.



يأتي ذلك بعد تغيير آخر في اللقب هذا الأسبوع، عندما بدأ دوق ودوقة ساسكس رسميا استخدام ألقاب الأمير والأميرة لأطفالهما أرشي وليليبت.



ومن المقرر أن يزور الدوق والدوقة الجديدان إدنبرة - كأول ظهور لهما بألقابهما الجديدة في المدينة التي استوحى أسمهما منها - في وقت لاحق من اليوم الجمعة، وذلك خلال مراسم استقبال بمناسبة ذكرى مرور عام على الصراع في أوكرانيا.



وقال قصر باكنجهام في بيان: "يشعر جلالة الملك بالسرور لمنح لقب دوق إدنبرة للأمير إدوارد، بمناسبة عيد ميلاد صاحب السمو الملكي التاسع والخمسين اليوم".



ولطالما أراد فيليب أن يرث ابنه الأصغر إدوارد، لقبه، بيد أن القرار يعود في النهاية إلى الملك تشارلز.