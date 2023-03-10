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10 مارس 2023.. أسعار الحديد والأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 10:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 10:16 ص
استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وجاءت أسعار الحديد كما يلي:

استقر طن حديد عز بداية عند إلى 29285 جنيها تسليم أرض المصنع
واستقر سعر طن السويس للصلب 29200 جنيها للطن.
واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 27485 جنيه.
وسجل سعر طن حديد بشاي عند 28500 جنيه.
واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 29200 جنيها.
واستقر سعر طن حديد المراكبي إلى 28500 جنيه.

جاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح مسجلا 1870 جنيها.
كما استقر سعر أسمنت النصر مسجلا 1850 جنيها.
واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1820 جنيها.
واستقر سعر طن أسمنت حلوان مسجلا 1870 جنيها.
وسجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 1915 جنيها

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