رفع 1600 حالة إشغال للمقاهي والمنشآت التجارية بحدائق الأهرام

شنت، محافظ الجيزة، حملة مسائية نفذها قطاع حدائق الأهرام، استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع، وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق.

وأسفرت الحملات، التي تم تنظيمها مساء اليوم بمناطق البوابة الثانية القديمة والبوابة الأولى بمنطقة (2 أ)، عن رفع 1600 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات، شملت (معدات، استاندات، كراسي، شاشات عرض، شيش، فتارين، دراجات بخارية).

وتم إيداع المضبوطات في مخازن قطاع هضبة الأهرام، بالإضافة إلى غلق عدد من المحال والمقاهي المخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق، بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأن تعديهم على الطريق العام وإحداث ضوضاء وإزعاج للمواطنين على مدار اليوم.

كما شهدت الحملة إزالة عدد من الإعلانات غير المرخصة، إلى جانب المرور على منشآت مخالفة للتوجيهات الخاصة بالسير في إجراءات التصالح، مع تحرير إنذارات لهم.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم، وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة، وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.