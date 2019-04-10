الرئيس الفلسطيني: أيدينا ممدودة دائما للسلام ولكن لن نفرط بحقوقنا

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء إنه يأمل أن تسير إسرائيل "في الطريق الصحيح للوصول إلى السلام" عقب انتخاباتها البرلمانية.

وذكر عباس، في تصريحات للصحفيين في رام الله مخاطبا الإسرائيليين: "ليفهموا أن السلام مصلحة لنا ولهم وللعالم أجمع، وبالتالي ليأتوا الى طاولة المفاوضات، وأيدينا دائمًا ممدودة للمفاوضات ولكن لن نفرط بحقوقنا".

من جهتها ، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مسؤولة الإعلام فيها حنان عشراوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الفلسطينيين لا يتوقعون أي أمر إيجابي من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.

واعتبرت عشراوي أن انتخابات إسرائيل "منافسة بين التطرف والأكثر تطرفا والعنصري والأكثر عنصرية ضد الفلسطينيين".

وأشارت عشراوي إلى ما تخلل المعركة الانتخابية في إسرائيل من تعهدات "معادية للفلسطينيين وحقوقهم مثل ضم الضفة الغربية وتكريس الاحتلال كنظام سيطرة وفرض إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية".

واعتبرت المسؤولة الفلسطينية أن الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية "لا تشكل سوى إمعانا في العدوان على الشعب الفلسطيني وإلغاء احتمالات السلام".

وافتتحت صباح اليوم مراكز الاقتراع أمام الناخبين في إسرائيل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست رقم 21 وسط منافسة بين 40 قائمة انتخابية.