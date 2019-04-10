كتائب القسام: حماس ستضغط على أسرى إسرائيل لديها «انتصارا للأسرى الفلسطينيين»

أعلن الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام اليوم الثلاثاء، عزمه الضغط على أسرى إسرائيل لديه في قطاع غزة "انتصارا للأسرى الفلسطينيين"، في ظل إضراب 150 منهم عن الطعام احتجاجا على سوء أوضاعهم.

وقال الناطق باسم الكتائب المكنى أبو عبيدة في بيان: "أمام ما يعانيه أسرانا من بطش المحتل وغطرسته فقد أعطت قيادة القسام توجيهًا لوحدة الظل بالضغط على أسرى العدو (إسرائيل) معاملةً بالمثل وانتصارًا لأسرانا الأبطال".

وحيا أبو عبيدة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام مخاطبا إياهم "نحمل همّكم فعلًا لا قولًا، ونضع قضيتكم فوق كل اعتبار".

وبدأ نحو 150 أسيرا فلسطينيا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أمس للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وتركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون، وإنهاء عزل الأسرى ووقف الإهمال الطبي.

وتقول كتائب القسام إنها تحتفظ بأربعة جنود إسرائيليين من دون أن تحدد مصيرهم فيما تقول إسرائيل إن اثنين من الجنود قتلى.