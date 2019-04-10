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أحد زعماء حزب «أزرق أبيض» الإسرائيلي يعترف بالهزيمة أمام نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 10 أبريل 2019 - 9:46 م | آخر تحديث : الأربعاء 10 أبريل 2019 - 9:46 م

اعترف يائير لابيد، أحد زعماء حزب "أزرق أبيض"، اليوم الأربعاء بخسارة حزبه في الانتخابات العامة الإسرائيلية لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد: "لم نفز في هذه الجولة ، أنا احترم رأي الناخبين".

وأضاف لابيد- في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم الحزب بيني جانتس: " ولكنني أنظر حولي وأنا أرى الأداة المثلى لتحقيق النصر في الجولة المقبلة "، في إشارة إلى الانتخابات العامة المقبلة.

وفي كلمه له، قال جانتس:"الحملة لم تنته، وأنهم أجروا حوارا مع أحزاب أخرى".

وقد أظهر فرز 86ر99 في المئة من الأصوات اليوم ، تعادلا بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو مع حزب "أزرق أبيض" الذي ينتمي إلى تيار الوسط بزعامة جانتس، بحصول كل منهما على 35 مقعدا.

من المقرر أن يحصد حزب الليكود وأحزاب يمينية أخرى إجمالي 65 مقعدًا، ليشكل أكبر تكتل في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدًا.

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