الداخلية تضبط 172 قطعة سلاح وتنفذ75 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 172 قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ 75 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة .

وصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملات أمنية مكبرة؛تنفيذا ل؛ توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 172 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 143 متهم عبارة عن " 18 بندقية آلية،27 بندقية خرطوش، 12طبنجة ،115 فرد محلى،186طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة ، 157 قطعة سلاح أبيض" .

ونفذت الحملات 75ألف حكم قضائي متنوع ، وضبطت " تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين إرتكبوا 7حوادث متنوعة، 166 قضية مخدرات بحوزة 178متهم ضُبط خلالها 62 كيلو مخدرات متنوعة ،39 متهم هارب من مراقبة ومطلوب على ذمة قضايا ،27 متهم بالبلطجة، 159 دراجة نارية مخالفة،15 ألف مخالفة مرورية متنوعة " .

فضلا عن إعادة 4 سيارات ودراجتين ناريتين مبلغ بسرقتهما ، وفحص 87 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونيةحيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .