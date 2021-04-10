وزير القوى العاملة: نتواصل مع أصحاب الأعمال لزيادة أجور القطاع الخاص

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة حريصة على دعم العمالة غير المنتظمة خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى دعم الوزارة المؤسسة الثقافية العمالية والعاملين بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه يتم التواصل حاليًا مع أصحاب الأعمال لوضع تصور حول زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، موضحًا أنه لابد من تلاقي الروى بين الأطراف كل خروج القرارت.

وعن العمالة العائدة من الخارج، أوضح أن وزارتي الهجرة والتخطيط أصدرتا استمارة نورت بلدك لحصر أعداد العاملين العائدين من الخارج والذين بلغ عددهم نحو 7 آلاف عامل، ذاكرًا أن بعض من تلك العمالة عاد بالفعل للعمل بالخارج.

وذكر أن جزء من العمالة العائدة التي تم حصرها طلب توفير فرص عمل وتم عرضها عليهم، مضيفًا أنه يتم العمل حاليًا بالتنسيق مع برنامج «مشروعك» التابع لوزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات لتوفير مشروعات لجزء من العمالة العائدة من الخارج.

