مسؤول سودانى: حرب المياه قادمة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لحل ملف سد النهضة

حذر الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، من أن حرب المياه قادمة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لحل ملف سد النهضة.

وشدد أبو هاجة، على أن الحرمان من المياه هو أقوى سبب لخلق العداء، مشيراً إلى أن التعنت الإثيوبي قد يجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، وفقا لموقع "العربية نت" الإخباري.

من جهة أخرى، أفادت مصادر "العربية" بأن السلطات السودانية ستُسلم 55 أسيرا إثيوبيا لبلادهم، الاثنين المُقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الأسرى يتبعون للجيش الفدرالي الإثيوبي وميليشيا الأمهرة، وقد اعتقلهم الجيش خلال الاشتباكات الماضية.

وأضافت أن الخطوة تعد إبداء حسن نوايا من الجيش وتأكيد احترام السودان للقانون الدولي وعدم تنازله عن شبرٍ من أراضيه.

ويسود التوتر بين السودان وإثيوبيا منذ أن أعاد الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 95% من الأراضي الخصبة التي كان يستغلها مزارعين إثيوبيين تحت حماية مليشيات مسلحة.