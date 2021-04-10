النيابة الإدارية: تمكين المرأة في العمل بالقضاء ليس منّة ولا فضل

قال المستشار إبراهيم المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن تمكين المرأة وتعيينها بالمناصب القيادية ليس منًة ولا فضل، بل حقها الدستوري والقانوني، مشددة على "النجاح الكبير" لهن في العمل القضائي.

وذكر المنشاوي في كلمته بحفل توقيع كتاب "النيابة الإدارية حصن العدالة بإرادة شعب"، بمقر النيابة بمدينة 6 أكتوبر، منذ قليل، أن نسبة تمثيل المرأة بالهيئة يصل إلى قرابة 50% من إجمالي عدد الأعضاء، مؤكدا أن النيابة أول جهة قضائية في مصر منذ عام 1954 تعين السيدات بها.

وأضاف المستشار المنشاوي أنه حرص على تمكين المرأة في المناصب القيادية منذ توليه رئاسة الهيئة، بتعيين عدد 23 عضو حتى الآن كمديرة نيابات على مستوى الجمهورية، بجانب تكليف عدد من العوضات بتمثيل سلطة الإدعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، مشددا على النجاح الكبير لتجربة المرأة في النيابة.

ولفت المنشاوي إلى أن تمكين المرأة وتعيينها بالمناصب القيادية ليس منّة ولا فضل من أحد عليهن، بل هو حقهن الدستوري والقانوني.

ويبرز تواجد المرأة بقوة فى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث يبلغ عددهن في النيابة الإدارية 1980 عضوة، بإجمالي نسبة 43% من إجمالي عدد الأعضاء، بخلاف 670 عضوة بهيئة قضايا الدولية، بإجمالي نسبة تصل إلى 20% من إجمالي عدد الأعضاء، فضلا عن ثلاث قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا حاليا؛ هن: المستشارة د. فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة وعميدة حقوق حلوان سابقا، والمستشارة شيرين فرهود الرئيس بهيئة المفوضين، والمستشارة شيماء نجم العضو بهيئة المفوضين.