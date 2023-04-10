

اختتم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من قيادة الحركة زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت، التقوا خلالها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وقادة القوى والفصائل الفلسطينية وعدد من الشخصيات الوطنية والفعاليات الفلسطينية واللبنانية.

وقال بيان صادر عن الموقع الرسمي لحركة(حماس)، اليوم الاثنين، إن هنية ووفد قيادة الحركة، اختتموا" مساء أمس الأحد زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث التقى الوفد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

واشتملت المباحثات في هذا اللقاء على التطورات المهمة التي تعيشها قضية فلسطين والمنطقة بشكل عام وبتركيز على ما يجري داخل المسجد الأقصى المبارك، كما تم لقاء قادة القوى والفصائل الفلسطينية وعدد من الشخصيات الوطنية والفعاليات الفلسطينية واللبنانية".

وبحث هنية والوفد المرافق خلال الزيارة "التطورات السياسية والميدانية وخاصة في مدينة القدس وما يجري من انتهاكات في المسجد الأقصى المبارك، ومجمل الخطط الرامية إلى فرض الواقع في الأقصى، والعدوان المفتوح على أهلنا في الضفة وغزة وفي كل مكان".

وأكد الوفد "استمرار المقاومة الفلسطينية في التصدي لجرائم ومخططات الاحتلال وصولا إلى إجهاضها."

واستعرض الوفد "سياسة الحكومة الصهيونية المتطرفة وخطرها على فلسطين والمنطقة، وسعيها إلى تفجير الأوضاع انطلاقا من قناعاتها العنصرية ونهجها الإجرامي والمتطرف ورغبتها في تجاوز أزماتها الداخلية ولو على حساب الدماء الفلسطينية والعربية".

وشهدت اللقاءات "نقاشات موسعة حول واقع أهلنا في مخيمات لبنان في ظل الوضع الإنساني المتفاقم وبما لا يمس التمسك التام بحق العودة".

كما شهدت "سبل التعامل مع مجمل التطورات الأخيرة وتحقيق أوسع قاعدة من الرفض لسلوك الاحتلال وسبل مواجهته والتعامل مع سياساته والتهديدات المتلاحقة التي يطلقها تجاه الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة وتكريس التعاون في إطار جبهة المقاومة الموحدة لتحرير القدس وفلسطين".

وكان هنية وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يوم الأربعاء الماضي.