«توريق هيئة المجتمعات العمرانية» يضع بنك مصر فى مقدمة عمليات العام فى أفريقيا

حصد بنك مصر جائزة عملية العام فى أفريقيا لعمليات التوريق لسنة 2020، وذلك للعام الثانى على التوالى من مجلة ذا بانكر «فاينانشال تايمز» العالمية.

يأتى الاختيار وفقا لعدد من المعايير الفنية التى يتم من خلالها تحليل نتائج البنك فى كل مجال لمعرفة البنك الفائز فى كل تصنيف على حدة، حيث تعد هذه الجائزة شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل حيث تقوم ذا بانكر العالمية بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء فى المجالات المختلفة.

وأوضح البنك، أنه نجح فى الحصول على جائزة عملية العام فى أفريقيا لعمليات التوريق لسنة 2020 عن مشاركته فى ترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هذا وقد بلغ حجم الإصدار 4 مليارات جنيه مضمونا بإجمالى محفظة حقوق مالية آجلة بقيمة قدرها نحو 9.6 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن عملية الترويج تمت بالتعاون بين بنك مصر، الذى قام بدور مرتب ومروج وضامن تغطية وشركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية (SRWA.CA).

وأشار إلى أن حصوله على هذه الجائزة يعد استكمالا وتعزيزا لنجاحات البنك فى هذا المجال حيث نجح بنك مصر من قبل فى الحصول على جائزة عملية العام فى أفريقيا لسنة 2019، وذلك عن مشاركته فى ترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار السابع والعشرين لشركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية (SRWA.CA) أكبر مُصدر لسندات الشركات بشكل عام، وسندات التوريق بالسوق المصرية، حيث بلغ حجم الإصدار 2.03 مليار جنيه مضمون بإجمالى محفظة حقوق مالية آجلة لتمويل سيارات بقيمة قدرها نحو 2.8 مليار جنيه.

وفى عام 2014، كان بنك مصر أول بنك يتبنى عملية إعادة اصدار سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق بغرض تمويل قصير الأجل كقرض معبرى لتمويل إعادة إصدار سندات التوريق وذلك لحين اصدار سندات جديدة «Asset Backe Refunding Bond»، حيث قام بنك مصر بضمان تغطية 600 مليون جم من إجمالى الإصدار الذى بلغ 600 مليون جم.

وقام البنك خلال أبريل 2020 بصفته ضامن أكبر حصة تغطية ووكيل السداد وبنك الإصدار لأول طرح إصدار من الصكوك بسوق المال المصرى بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه مصرى، إصدارا واحدا للشركة العربية للتطوير العمرانى مجموعة طلعت مصطفى، حيث يعد الإصدار من صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهم، ولقد تم طرح 100% من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوى الخبرة والملاءة المالية، ويعد العائد على الصكوك متغير وسيحتسب وفق صافى متوسط معدل العائد على أذون الخزانة لستة أشهر.