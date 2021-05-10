تعادل إيجابي 1-1 بين الأهلي والزمالك فى القمة 122

تعادل الأهلي والزمالك 1-1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة 21 لبطولة الدوري

وسجل البديل صلاح محسن هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 73 ، وتعادل فرجاني ساسي للزمالك فى الدقيقة 80.

لتستمر منافسة الفريقين على قمة الدوري حيث رفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة من 19 مباراة وله مباراتين مؤجلتين ، فى حين رفع الزمالك رصيده إلى 45 نقطة فى المركز الأول من 21 مباراة.



الشوط الأول

بدأت المباراة بأداء حذر من كلا الفريقين، حيث لم تشهد الدقائق العشر الأولى أي خطورة على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أو محمد عواد حارس الزمالك.



وسدد محمد شريف مهاجم الأهلي وهدافه في الفترة الأخيرة، كرة جاءت بعيدة عن مرمى عواد في الدقيقة الثالثة.



على الجانب الأخر لم يحسن المغربي أشرف بن شرقي استغلال ارتباك رامي ربيعة مدافع الأهلي وإخراجه للكرة بشكل خاطئ ليبالغ في المراوغة لينجح دفاع الأهلي بعد ذلك في إبطال خطورته في الدقيقة السابعة.



وسدد طارق حامد لاعب وسط الزمالك كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته مرت إلى جاب القائم الأيمن للشناوي في الدقيقة 15 دون أي خطورة.



وفي الدقيقة 20 انطلق محمود عبد الرازق "شيكابالا" من الجهة اليمنى لهجوم الزمالك، ليسدد كرة تصدى لها الشناوي ، قبل أن يكملها بن شرقي بتجاه المرمى، لكن الشناوي تألق مجددا وأبعد الخطر عن مرمى فريقه.



وتوقفت المباراة لعدة دقائق، بعد اصطدام قوي بالرأس بين كل من التونسي حمزة المثلوثي مدافع الزمالك، وطاهر محمد طاهر مهاجم الأهلي.



وأضاع حسين الشحات فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي، بعدما تلقى تمريرة من زميله المهاجم محمد شريف، لكنه سدد كرة ضعيفة خرجت إلى جانب القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد عواد.



ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، كان الحذر التكتيكي واضحا من كلا الفريقين، حيث لم تشهد الدقائق العشر الأولى منه مناورات هجومية مثلما كان الحال في الشوط الأول.



وسدد أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك كرة من داخل منطقة الجزاء، لكن الشناوي تصدى لها ببراعة في الدقيقة 50، ليحولها إلى ضربة ركنية لم تسفر عن أي جديد.



على الجانب الأخر سدد محمد شريف مهاجم الأهلي كرة قوية من خارج المنطقة، لكنها علت عارضة عواد في الدقيقة 56.



وأجرى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني أول تغيير للأهلي بخروج حسين الشحات ونزول صلاح محسن، الذي أضاع فرصة تسجيل الهدف الأول بمجرد نزوله، حيث لم يحسن استغلال كرة وصلت إليه أمام مرمى عواد ليسددها فوق العارضة.



وأضاع شريف فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 66، حينما وضع الكرة بتجاه شباك عواد على آثر خروج الأخير من مرماه، لكنه أخطأ تقدير المسافة لتضيع فرصة تسجيل الهدف الأول.



وفي الدقيقة 72 سجل الأهلي الهدف الأول عن طريق صلاح محسن، الذي انفرد بمرمى عواد، ليراوغه ويضع الكرة في الشباك .



ولم تمر سوى ثماني دقائق ليتمكن الزمالك من تسجيل هدف الزمالك عن طريق التونسي فرجاني ساسي، الذي تلقى تمريرة من حازم أمام من الجهة اليمنى، ليسدد كرة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الشناوي.



ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل 1 / 1 .