أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن غضبه من التحكيم بعد انتهاء مواجهة فريقه أمام إشبيلية في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2 – 2)، وأٌقيم مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الليجا.

ورفع الريال رصيده للنقطة 75 في المركز الثاني بجدول الليجا متساويا مع برشلونة في عدد النقاط، فيما رفع إشبيلية رصيده للنقطة 71 في المركز الرابع.

وتحدث زيدان لأول مرة منذ خمس سنوات عن الحكام، وكان غاضبًا جدًا من قرار الحكم مارتينيز مونويرا الذي أشار إلى ركلة جزاء على ميليتاو.

واصطدمت الكرة بيد ميليتاو ثم ارتدت لهجمة للريال لينفرد بنزيما بالمرمى ويعرقله حارس الفريق الأندلسي داخل منطقة الجزاء وبعد العودة لـ"تقنية الفيديو" قرر الحكم احتساب ركلة جزاء على إشبيلية بداعى لمسة اليد على ميليتاو.

وقال زيدان عقب اللقاء عن ركلة الجزاء التي احتسبت على ميليتاو:«الحكم لم يقنعني بأي شيء قاله لي، أنا لا أفهم أي شئ، إذا كان هناك يد ميليتاو فهناك لمسة يد على إشبيلية أيضًا».

وأضاف:«لم أكن مقتنعًا بما قاله لي الحكم. لم أتحدث أبدًا عن حكام، لكنني اليوم غاضب».

وأكمل:«لن نغير أي شيء. سعيد بالمواجهة، واستحقينا المزيد لأن الشوط الثاني كان مذهلا».

وردا على سؤال هل ترى أي شيء غير عادي في التحكيم.. قال:«لن أتحدث عن ذلك بعد الآن. على الحكم أن يشرح لي قواعد لمسة اليد، هذا كل شيء. وسنقاتل حتى الموت».

واستكمالا لحديثه عن قواعد لمسة اليد قال زيدان:«لن يتم توضيح ذلك الآن وهذا ما يزعجني. علينا التفكير في المباريات الثلاث المتبقية».

فيما قال حول المنافسة على الدوري:«إذا لعبنا غدا فسيكون الفريق جاهزا. لدينا شعور جيد جدا وسنستعد جيدا للمباريات القادمة».

وأهدر الريال بهذا التعادل فرصة اقتناص صدارة الدوري الإسباني، ليبقى أتليتكو مدريد على القمة بـ77 نقطة.