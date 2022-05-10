أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن الناتو يشن حربًا بالوكالة ضد روسيا.

وكشف بوليانسكي - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه في بداية العملية الروسية الخاصة بأوكرانيا تم العثور على وثائق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تدل بوضوح على أنه كانت هناك خطط محددة لشن الهجوم على روسيا من الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى ضرب دونباس.

وشدد مندوب روسيا على أن العملية الروسية كانت خطوة استباقية، مشيرًا إلى أن روسيا بدأتها وفقًا للمادة 51 للميثاق الأممي، وأبلغت الأمم المتحدة بذلك.