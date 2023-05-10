 ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21 شهيدا و64 مصابا - بوابة الشروق
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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21 شهيدا و64 مصابا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 6:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 6:55 م

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الشهداء بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، إلى 21 شهيدًا و64 مصابًا، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يأتي ذلك في ظل مواصلة جيش الاحتلال شن غارات مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، فيما تُطلق فصائل المقاومة رشقات صاروخية تجاه بلدات ومستوطنات إسرائيلية.

وتوالت الغارات الإسرائيلية على المناطق الشمالية من قطاع غزة، بعضها من سلاح الجو الإسرائيلي، وبعضها من قبل سلاح المدفعية المنتشر على سلاح الحدود الشمالية.

وبدأت المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم، إطلاق رشقات صاروخية كثيفة على مناطق متعددة ركزت بشكل كبير على مدينة سديروت ومستوطنة غلاف غزة، ووصل إلى وسط إسرائيل وتل أبيب.

وكثفت قوات الاحتلال من شن غارات على عدة مناطق في قطاع غزة، قالت إنها تستهدف مواقع لمنصات صواريخ تستخدمها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ويأتي رد المقاومة، على تصعيد إسرائيلي بدأ باغتيال قادة سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وما أعقبه من تكثيف في الغارات على القطاع.

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