 لقطات تظهر نيرانا أشعلتها صواريخ المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لقطات تظهر نيرانا أشعلتها صواريخ المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 5:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 5:08 م

أظهرت لقطات مُصورة، جانبا من الحرائق في مستوطنات غلاف غزة عقب سقوط صواريخ أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية عليها.

وبدأت المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم، إطلاق رشقات صاروخية كثيفة على مناطق متعددة ركزت بشكل كبير على مدينة سديروت ومستوطنة غلاف غزة، ووصل إلى وسط إسرائيل وتل أبيب.

فيما كثفت قوات الاحتلال من شن غارات على عدة مناطق في قطاع غزة، قالت إنها تستهدف مواقع لمنصات صواريخ تستخدمها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ويأتي رد المقاومة، على تصعيد إسرائيلي بدأ باغتيال قادة سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وما أعقبه من تكثيف في الغارات على القطاع.

وفجر الثلاثاء ، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، من ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 3 من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، هم جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري للسرايا، وكل من خليل البهتيني وطارق محمد عز الدين.


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