مفتي لبنان يناشد القادة العرب بوضع القضية الفلسطينية في أولوية القمة العربية المرتقبة

ناشد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان القادة العرب بأن تكون القمة العربية المرتقبة في مقدمة أولوياتها القضية الفلسطينية وما وصفه بالإجرام المتمادي لإسرائيل على القدس وفلسطين وتأمين كل أشكال الحماية والدعم للشعب الفلسطيني المظلوم ونصرته والعمل على دعم صموده لمواجهة الظلم والعدوان على مرأى من المجتمع الدولي.

وأكد الشيخ دريان - في بيان له اليوم - أن اعتداء إسرائيل على الشعب الفلسطيني يعد اعتداءً على الشعوب العربية وإجرامًا ضد الإنسانية جمعاء، مشددًا على أن جيش الاحتلال يمارس العدوان والمجازر في غزة والقدس ونابلس وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة دون رقيب أو حسيب من المجتمع الدولي.

واعتبر أن العدوان الإسرائيلي، مهين ومشين بمصداقية القرارات الدولية التي لا يلتزمها بحجج واهية، وعلى المجتمع الدولي محاكمة إسرائيل وإدانتها وتحميلها التبعات والمسؤوليات المعنوية والجزائية كافة.