الجيش الإسرائيلي: غاراتنا قصفت 53 هدفا في قطاع غزة

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن «الغارات الإسرائيلية قصفت 53 هدفا في قطاع غزة».

وأشار في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، إلى «إطلاق 270 صاروخًا وقذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل».

ولفت إلى «اجتياز نحو 205 قذائف صاروخية الأراضي الإسرائيلية، بينما سقط 56 صاروخًا للجهاد داخل قطاع غزة»، مشيرًا إلى اعتراض 62 قذيفة صاروخية.

يأتي ذلك في ظل مواصلة جيش الاحتلال شن غارات مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، فيما تُطلق فصائل المقاومة رشقات صاروخية تجاه بلدات ومستوطنات إسرائيلية.

وتوالت الغارات الإسرائيلية على المناطق الشمالية من قطاع غزة، بعضها من سلاح الجو الإسرائيلي، وبعضها من قبل سلاح المدفعية المنتشر على سلاح الحدود الشمالية.

وبدأت المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم، إطلاق رشقات صاروخية كثيفة على مناطق متعددة ركزت بشكل كبير على مدينة سديروت ومستوطنة غلاف غزة، ووصل إلى وسط إسرائيل وتل أبيب.

وكثفت قوات الاحتلال من شن غارات على عدة مناطق في قطاع غزة، قالت إنها تستهدف مواقع لمنصات صواريخ تستخدمها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ويأتي رد المقاومة، على تصعيد إسرائيلي بدأ باغتيال قادة سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وما أعقبه من تكثيف في الغارات على القطاع.