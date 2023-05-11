طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف 13 منزلا وممتلكات مدنية منذ بدء العدوان على غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، نحو ثلاثة عشر منزلا خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وقالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة إن نحو ثلاثة عشر منزلا دمروا بشكل كلي وجزئي بصواريخ طائرات الاحتلال الحربية في مناطق مختلفة من القطاع، خصوصا في مدينة غزة ورفح جنوب القطاع، حيث دمرت 10 منازل وشقق سكنية خلال اليوم الأول للعدوان بشكل كلي وجزئي، إضافة إلى تدمير ثلاث مركبات مدنية بشكل تام.

وأكدت المصادر أن طائرة حربية من نوع "إف 16" دمرت منزلا في منطقة الشيماء غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، مساء الأربعاء، عقب قصفه بصاروخين من طائرة بدون طيار، حيث لحقت أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بصاروخ منزلا في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ودمرته بشكل كامل.

كما قصفت منشأة صناعية بصاروخين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إضافة إلى قصف موقع بصاروخين ارتجاجيين في حي تل الهوا غرب المدينة وألحقت به دمارا وبمنازل وممتلكات المواطنين القريبة من القصف.

وقصفت طائرة حربية موقعاً غرب مخيم النصيرات، وسط القطاع بصاروخين؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة به وبمنازل المواطنين في المكان.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على مواقع غرب مدينة رفح وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع وشرق بلدة بيت حانون شماله، ودمرتها حيث شوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد منها.

ويتواصل عدوان الاحتلال على القطاع لليوم الثاني مخلفا 22 شهيدا و64 جريحا غالبيتهم أطفال ونساء وبعضهم جروحه حرجة وخطيرة، إضافة إلى دمار في شقق سكنية ومنازل وممتلكات خاصة ومواقع وأراضي زراعية.