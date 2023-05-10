سفير فلسطين في الأمم المتحدة: ندعو لحماية الشعب الفلسطيني من الهجمات الإسرائيلية

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دعا سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، قبل قليل، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من الهجمات الإسرائيلية.

وقال رياض منصور، إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بعدوانها على الشعب الفلسطيني، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأضاف سفير فلسطين في الأمم المتحدة: "نقدر جهود الأمم المتحدة لوقف العدوان الإسرائيلي".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا و64 إصابة جراء القصف الإسرائيلي.