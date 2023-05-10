قيادي بحركة فتح: لم نصل إلى اتفاق هدنة مع الاحتلال حتى الآن

قال القيادي بحركة فتح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، إن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بأن «الليلة ستكون ساخنة على قطاع غزة» يستدعي الحذر.

ونفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق هدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، مؤكدًا أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الأمر.

وأضاف أن المحاولات للوصول إلى هدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لم تكلل بالنجاح حتى اللحظة، ذاكرًا أن الاحتلال استغل عام 2022 الإعلان عن نجاح الهدنة، واغتال القيادي في سرايا القدس خالد منصور، ومعه أكثر من 10 أطفال.

وشدد على أهمية الحيطة والحذر؛ منعًا للوقوع في خديعة الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى، مشيدًا في الوقت نفسه، بقدرة المقاومة الفلسطينية على شل حركة دولة نووية، رغم إمكانياتها المحدودة.

ولفت إلى أن إسرائيل اضطرت لاستخدام نظام «مقلاع داوود» الإسرائيلي الأكثر تطورًا، والذي يكلف الصاروخ الواحد منه مليون دولار، للتصدي لصواريخ فلسطينية محلية الصنع.

وقال إن الاحتلال توقع إطلاق المقاومة لصواريخ محدودة، مضيفًا: «المقاومة استمرت في حالة صمت حتى أطلقت هذا العدد من الصواريخ، ونحن نلقن الاحتلال درسًا رغم الإمكانيات المحدودة والثمن الكبير الذي يدفعه الشعب».

وتابع: «المجتمع الدولي لن يوفر لفلسطين الأسلحة اللازمة لصد العدوان الإسرائيلي، خاصة أن تل أبيب تستخدم أسلحة أمريكية الصنع»، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.