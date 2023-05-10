ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20 شهيدا

استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح، إن الشهيدين أيمن كرم صيدم وعلم سمير عبد العزيز، استشهدا في غارة على مجموعة من المواطنين شرق مدينة رفح.

واستشهدت الطفلة ليان مدوخ (10 أعوام)، وأصيب آخرون بجروح، في قصف صاروخي استهدف حي التفاح وسط مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية أكدت إصابة 9 مواطنين في قصف لطيران الاحتلال على عدة مواقع جنوب وشرق وشمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، بعدد من الصواريخ، مواقع مختلفة في عدد من مناطق قطاع غزة، من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً.

وقصفت طائرة حربية بصاروخين موقعاً شرق مدينة رفح وثاني شرق مدينة خانيونس، وموقعين غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وآخر شرق بلدة بيت حانون، ما أدى إلى إلحاق دمار وخراب فيها وفي منازل وممتلكات المواطنين.

وأوضحت مصادر طبية في مستشفى الأندونيسي بوصول طفلين جريحين، حيث تلقيا العلاج، جراء شظايا صاروخ إسرائيلي استهدف منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا.

وكان الشابان محمد يوسف أبو طعيمة (25 عاماً)، وعلاء ماهر أبو طعيمة استشهدا في غارة شرق بلدة عبسان في خان يونس، في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وأكدت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 شهيداً، من بينهم 5 أطفال و4 سيدات وإصابة أكثر من 40 آخرين حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء.

وبارتقاء شهداء اليوم الخمسة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 131 شهيدا، بينهم 25 طفلا و6 سيدات.