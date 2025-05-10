محافظ سوهاج يوجه بالإسراع في مشروعات الرصف ويحدد جدولا زمنيا للمشروعات الجديدة

عقد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم السبت، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات رصف الطرق الجاري تنفيذها بعدد من مراكز ومدن المحافظة، ومناقشة البرنامج الزمني للبدء في مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور المهندس حاتم عمر، مدير مديرية الطرق، وعاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة المنشاة، إلى جانب مديري إدارات التخطيط، والحسابات، والمشتريات بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ البرنامج الزمني المقترح لبدء أعمال الرصف بعدد من شوارع مدينة المنشاة، عقب الانتهاء من أعمال المرافق بها، حيث تقرر بدء أعمال الرصف خلال 45 يومًا من انتهاء إجراءات الطرح والترسية وفقًا للقانون.

كما ناقش الاجتماع سير العمل في عدة مشروعات أخرى، أبرزها: تطوير شارع أسيوط – سوهاج، ورصف طريق الشوش – بلصفورة، بالإضافة إلى مشروع تطوير منطقة السوق القديم بمدينة ناصر.

وشدد المحافظ على الالتزام بالجداول الزمنية، وضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال مع الحفاظ على الجودة الفنية.

وفيما يخص الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع التحرير بمدينة سوهاج، وعددها 20 شارعًا، وجّه المحافظ بسرعة البدء في إجراءات الطرح، تمهيدًا لرصفها ببلاط الإنترلوك، لما له من دور في تحسين الشكل الجمالي وتسهيل حركة المواطنين.

وأكد اللواء سراج على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المختلفة، لضمان تنفيذ الأعمال وفق المواصفات والمعايير الفنية، بما يحقق رضا المواطنين، ويسهم في تطوير البنية التحتية بالمحافظة.





