مستشار ألمانيا يطالب بوتين بالتخلي عن فرض شروط مسبقة لعقد هدنة مع أوكرانيا

طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتخلي عن جميع الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، محذرًا من أن الضغط على موسكو سيزداد إذا لم تفعل ذلك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ميرتس خلال زيارة قام بها اليوم السبت للعاصمة الأوكرانية كييف برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.

وقال ميرتس:" نعمل معًا من أجل أن توافق روسيا أخيرًا على وقف إطلاق نار طويل الأمد، بدلاً من الاستمرار في فرض شروط مسبقة جديدة"، مشددا على أن الخطوة الأولى نحو سلام حقيقي يجب أن تبدأ يوم الاثنين (بعد غدٍ) بوقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا، "تلتزم به روسيا دون شروط"، وقال:" نحن نقف بثبات إلى جانب أوكرانيا وسنظل كذلك".

وكان ميرتس وصل صباح اليوم إلى كييف على متن قطار برفقة ماكرون وستارمر، وانضم إليهم لاحقًا توسك. وقد اجتمع القادة الأربعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة سبل التوصل إلى حل سلمي.

وأكد ميرتس:" يجب أن يكون واضحًا أنه إذا رفضت روسيا هذه الهدنة، وهي هدنة يمكن أن تشكل أساسًا لمفاوضات ستبدأ على الفور – فإننا سنواصل الدفاع عن أوكرانيا، وسنزيد الضغط على روسيا".

ورأى ميرتس أن وجود القادة الأوروبيين الأربعة في كييف يبعث برسالة قوية مفادها:"نحن عازمون على فعل كل ما بوسعنا لإنهاء هذه الحرب في أقرب وقت ممكن".

وعندما سُئل عن استعداده لتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز الألمانية من طراز "تاوروس"، أو إرسال قوات برية ألمانية لضمان تنفيذ اتفاق سلام محتمل، لم يجب ميرتس بشكل مباشر، واكتفى بالقول إن "الإجراءات التي سنتخذها معًا لإنهاء هذه الحرب، والقرارات المشتركة التي سنتخذها لضمان سلام محتمل في أوكرانيا، لا تُعَدُّ في المقام الأول موضوعًا للنقاش في العلن".

وأوضح ميرتس أن هذه القضايا ستتم مناقشتها أولًا ضمن إطار مشاورات نهاية الأسبوع الحالية ومع الولايات المتحدة بشكل مكثف.