يسرا اللوزي: الشخصيات التي جسدتها ليست جادة بقدر ما هي ناضجة

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إن الشخصيات التي جسدتها خلال الفترة الأخيرة؛ ليست أدوارا جادة بقدر ما هي «ناضجة» تعبر عن مرحلة حياتية معينة، غالبا ما تكون لزوجة أو أم.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «Spot Light» عبر شاشة «صدى البلد»، أن الإنسان قد يصل إلى مرحلة النضج من حياته بعمر 23 سنة، وقد يصل إليها بعمر الـ40، موضحة أن النضج ليس بالضرورة أن يكون بالعمر بقدر ما هو استعداد.

وتابعت: «مفيش سن مناسب معين للزواج، فيه ناس بتبقى ناضجة وهي عندها 21 سنة وقد مسئولية الزواج، وفيه ناس عندها 50 سنة ومش ناضجة ومش قد مسئولية الزواج».

وتحدثت عن شخصية «رباب» التي جسدتها في مسلسل «لام شمسية»، مؤكدة أن الدور كان يتضمن «عملا نفسيا كثيرا وثقيلا».

ولفتت إلى أنها استعانت بأطباء نفسيين من أجله على غرار مسلسل «صلة رحم» كذلك.

وأعربت عن سعادتها بالأدوار التي عُرضت عليها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها تُحملها المسئولية وتضعها أمام تحد مختلف وجديد، قائلة «أن يكون هناك 3 أدوار وراء بعض ثقيلة، شيء ممتع رغم تعبه».