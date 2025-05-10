المجلس التصديري للغزل: الحرب التجارية بين أمريكا والصين تتيح فرصة إيجابية للصناعة المصرية

قال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والمفروشات، إن صناعة الملابس ليست موجودة في أوروبا خلال الفترة الحالية، حيث تعتمد أوروبا على بعض الدول.

وأضاف خلال حواره مع برنامج «صناع الفرصة»، عبر فضائية «المحور»، أن هناك فرصة كبيرة جدًا لزيادة الصادرات خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين مثلت فرصة إيجابية للصناعة المصرية، لافتا أن العديد من الشركات الصينية بدأت تنظر إلى السوق المصرية.

وأكد أن الشركات المصرية من الممكن أن تستحوذ على جزء من النصيب الصيني في العديد من المنتجات لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن القطن المصري لديه سمعة عالمية، والمنتج المصنوع من القطن المصري كان مصنوعًا في الهند، ولهذا كان هناك فقدان بالثقة في هذه المنتجات.

وتابع: «بعد إنتاج منتجات ذات جودة عالمية مصنوعة في مصر سهل المنافسة في العديد من دول العالم».

وأوضح أن هناك ضرورة لزيادة الإنتاجية في قطاع الغزل والملابس الجاهزة، مشددا على أن هذا لن يتحقق إلا من خلال زيادة الاستثمار، وتحديث خطوط الإنتاج أو إنشاء مصانع جديدة.

ونوه بأن تمويل المصانع بسعر منخفض من شأنه أن يُساهم بصورة كبيرة في دعم هذه المصانع لإنتاج منتجات منافسة.

وأكد أن فرصة زيادة الصادرات كبيرة جدًا ، ولاستغلال هذا الأمر هناك ضرورة لزيادة الإنتاج لمواجهة الطلب الموجود، والمساهمة في السوق العالمي بشكل أكبر مما هو موجود الآن.

ولفت إلى أن المنتج المصري حصل على سمعة طيبة عند تصديره إلى الخارج وبدأ يصدر بصورة ملحوظة إلى بريطانيا، مشيرا إلى التغلب على العمالة المدربة من خلال إعداد مدرسة داخل المصنع على أحدث الماكينات، وتحقيق المعادلة لتحقيق الإنتاجية العالمية والجودة المرتفعة.