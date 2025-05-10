الإمارات تعفي رعايا السودان من غرامات الإقامة

قررت الإمارات إعفاء رعايا السودان من الغرامات المترتبة عليهم فيما يتعلق بتصاريح الإقامة وأذونات الدخول.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات في بيان مساء اليوم السبت إن هذه الخطوة "تعكس حرص الإمارات على التخفيف من تداعيات الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان".

وأضافت يأتي هذا القرار تجسيداً للسياسة الثابتة لدولة الإمارات في دعم الأشقاء وتقديم المساندة الإنسانية للشعوب المتضررة، خاصة في أوقات الأزمات، وامتداداً للمبادرات التي تؤكد مكانة الإمارات كحاضنة للتسامح والتضامن الإنساني.

وأوضحت الهيئة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 19 مايو الجاري، ويستمر حتى نهاية العام الجاري حيث يمكن لرعايا السودان الذين ترتبت عليهم غرامات مالية، تصحيح أوضاعهم والتقدم بطلبات التجديد من خلال القنوات الرقمية الرسمية للهيئة، موضحةً أن الإجراءات ستتم وفق إجراءات ميسرة ومرنة مع إعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم.

وذكرت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنساني للمقيمين على أرض الدولة، كما يجسد رؤية قيادة الإمارات في ترسيخ قيم الرحمة والعطاء، ويعد ترجمة حقيقية لرسالة دولة الإمارات نحو تعزيز مبادئ الإنسانية والسلام.